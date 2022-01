Vincent Kompany avant le derby bruxellois : "L’Union Saint-Gilloise, le seul candidat au titre !"

Appellé à comparer le phénomène saint-gillois et la campagne de Leicester City qui avait conduit les hommes de Ranieri au titre de champion d’Angleterre en 2016, Kompany voit beaucoup de similitudes.

"C’est pratiquement la même chose que j’ai vécue avec Manchester City. La grande différence c’est qu’en Premier League il n’y avait pas de Play Off. C’est le même type d’histoire car on était 4 ou 5 à jouer le titre (Chelsea, United, Arsenal, City)… on se regardait les uns les autres. Et quand on consultait le classement, on faisait même abstraction de Leicester. En janvier on se disait ce n’est pas important.

On était deuxième derrière eux et on se considérait comme étant premiers. Mais en février, il était trop tard car Leicester continuait à prendre les points, le style était plus moche mais toujours efficace. Mais bon, la grosse différence c’est que les équipes ici sont au courant des qualités de l’Union alors qu’en Angleterre on a été surpris à la fin du championnat".