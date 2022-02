Vincent Kompany avant le déplacement à Zulte Waregem : "On voulait repartir sur une bonne base et continuer dans cette dynamique"

Anderlecht se déplace à Zulte Waregem pour la 27e journée de Pro League. Un match important pour Vincent Kompany et ses hommes dans la course aux PO1.

Vincent Kompany s’est exprimé en conférence de presse la veille du déplacement d’Anderlecht à Zulte Waregem. Un match important face à Timmy Simons, un coach qu’il connaît bien pour avoir joué avec lui.

"Ça a toujours été un leader, un capitaine. C’est naturel pour lui de coacher une équipe quand on voit sa carrière. On est tous des coaches avec nos propres idées et lui a les siennes. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière, hormis le match demain (rire)", explique Kompany.

Si Zulte Waregem est mal au point au classement général (16e) et reste sur un 3/15, Anderlecht devra se méfier ce samedi. "Il ne faut plus dire que c’est un match facile. Hormis l’Union Saint Gilloise, on est dans un championnat aléatoire et il faut rester vigilant et ne rien prendre à la légère. On a préparé la rencontre comme un match du top."

Néanmoins, Anderlecht repart sur une bonne dynamique suite à sa victoire contre Eupen. "Oui, c’est une victoire méritée, même si je suis toujours critique avec mon équipe. On voulait repartir sur une bonne base et sur de bonnes performances. Après, on a toujours comme ambition de faire mieux et on veut le faire."