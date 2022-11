Vincent Kompany avant l’entrée en lice des Diables rouges : "On va dépendre de nos icônes dans ce tournoi"

Vincent Kompany est présent au Qatar pour assister à Belgique – Canada et évidemment soutenir ses anciens équipiers chez les Diables rouges. Avant de pénétrer dans le stade, l’ancien capitaine de la sélection nationale s’est arrêté au micro de Vincent Langendries.

"On va dépendre de nos icônes dans ce tournoi. J’espère qu’ils pourront grandir au fil des matches et nous offrir de bons moments", affirme Vincent Kompany.

L’actuel coach de Burnley – qui regagnera l’Angleterre après ce match – ne se dit pas inquiet pour le parcours des Diables rouges en phase de poules. "On a toujours répondu présent dans les matches où on était favoris. Ça m’étonnerait qu’on soit surpris comme cela a été le cas pour d’autres nations dans cette Coupe du monde. Je pense qu’on n’aura pas trop dur en phase de groupes mais après on aura besoin de nos stars."

L’ancien défenseur pense que le facteur 'expérience' pourra donner un coup de pouce aux Diables en phase à élimination directe. "On peut dire de manière raisonnable qu’on n’est pas favoris. D’autres équipes sont plus fortes que nous sur le papier. J’espère que l’expérience va nous donner ce petit plus dans le tournoi qui fera en sorte qu’on fera la différence dans un grand match."

"J’espère que nos stars vont émerger au bon moment pendant le tournoi pour faire la différence", a-t-il encore répété en citant Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku.