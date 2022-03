Vincent Kompany avant l’Antwerp, sur l'irruption du Président Gheysens au vestiaire: "Si notre football était parfait, toute l’Europe nous copierait… "

" Je ne juge pas, j’observe… " reprend Kompany. " Je constate simplement que des choses pareilles n’arrivent qu’en Belgique : j’ai joué dans de grands pays comme l’Angleterre et l’Allemagne, je regarde les championnats espagnols, italiens, néerlandais et même danois… et partout, on laisse l’émotion aux seuls supporters. Tout cela porte à réflexion : si le football belge était parfait, on le copierait dans toute l’Europe… En Belgique, tout est plus émotionnel… et pour vous journalistes, c’est évidemment du pain béni. (clin d’œil) Moi, je reste calme… et le Sporting avec moi. Vu la situation financière de notre club, on est d’ailleurs obligé : on ne gagne des titres, juste parce qu’on le clame haut et fort… Ou alors on devrait dépenser des millions tout de suite ! Nous, on travaille en coulisses, avec méthode et sur les détails… "