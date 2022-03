Vincent Kompany avant d'aller à Gand : "On ne peut pas jouer avec le frein à main"

Hier soir, l’ancien capitaine des diables rouges était devant sa télévision. Vincent Kompany a suivi d’un œil attentif la rencontre des Gantois face au PAOK. "Gand était largement plus fort" analyse le coach des mauves. "J’espérais une qualification de Gand pour notre football. Sur la scène européenne, ça fait un petit temps qu’on connait des années difficiles. Il semble que les petites nations nous ont rattrapé ou dépassé. Il y a une réflexion à faire là-dessus. On est beaucoup à regarder les coupes d’Europe à la télé. Ce n’est pas un super signe pour le football belge".

Malgré cette élimination européenne, La Gantoise reste une valeur sûre au niveau belge. L’équipe d’Hein Vanhaezebrouck n’a perdu que 3 matchs à domicile en championnat. "C’est sûr que Gand est une équipe solide" ajoute l’entraîneur du Sporting. "Ils ont gagné à Bruges. C’était aussi une rencontre à l’extérieur. C’est une équipe solide, mais on est dans une période de la saison où on ne peut pas trop se concentrer sur les autres. On va affronter des équipes qui ont du répondant. Gand en fait partie. Et jouer à Gand ou à la maison, pour nous, ça reste la même mission. C’est mon état d’esprit. Ce n’est pas seulement regarder ce que l’adversaire sait faire mais aussi ce qu’on sait faire. Et de préparer l’équipe pour ça".