Vincent Kompany avant Anderlecht-Antwerp : "Enflammer le stade"

La victoire à Anvers semble en tout cas déjà derrière les Anderlechtois. Une belle victoire, oui, mais un simple pas pour le coach mauve. Et quand un journaliste lui fait remarquer que son équipe semble avoir retrouvé une vraie stabilité défensive, Vince the Prince sourit encore une fois. "Si je peux faire une déclaration dans ma carrière, c'est de dire que jamais une équipe que je coache ne sera fébrile pendant longtemps sur le plan défensif. Je peux être le pire coach au monde mais ça ce ne sera pas possible", se marre l'ancien défenseur central de Manchester City. "On est en tout cas une équipe qui fonctionne sur les automatismes. Le début de saison a été difficile, et on n'a pas réussi à atteindre le niveau défensif de l'Union ou de Gand par exemple mais on vient juste après. On est en progression permanente. Si on arrive à garder notre ossature, on sera encore mieux la saison prochaine."