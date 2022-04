Vincent Kompany au Hall of Fame: Retour sur les grands moments de sa carrière en Premier League

L’année 2012 est historique pour Man City, et pour Kompany. Après 44 ans de disette, l’équipe de Roberto Mancini, à l’époque, retrouve le sommet de la Premier League. Le 13 mai, Vince est le premier à soulever la coupe. Normal, en tant que capitaine. Mais c’est d’autant plus légitime qu’il a, quinze jours auparavant, marqué le " but du titre ", face à l’éternel rival Manchester United. Un but d’un coup de tête rageur parfaitement placé.