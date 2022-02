Vincent Kompany après le succès face à Eupen : "On a reçu des cadeaux parce qu’on a mis la pression sur Eupen"

Le coach d’Eupen, Stefan Krämer, a lui, laissé son sourire au vestiaire après la rencontre. Il s’est montré d’accord avec la journaliste de la pro League qui lui a demandé si le match n’était pas déjà plié avant de commencer : "On a perdu le match après 10 minutes. Si vous faites des erreurs qu’on fait en équipe de jeunes face à Anderlecht, comment voulez-vous gagner ? On peut faire des erreurs mais aujourd’hui on en a fait beaucoup trop. On va analyser cette rencontre pour être meilleur dans 3 semaines en Coupe".

Eupen, qui a concédé un partage (2-2) en demi-finale aller de la Coupe de Belgique, jouera le match retour le 3 mars en déplacement au Parc Astrid. Les Eupenois devront en effet montrer autre chose pour espérer se qualifier pour la finale de la compétition.