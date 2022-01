Vincent Kompany après le derby : "La force de l’Union, c’est la gestion des moments décisifs"

Deuxième défaite de la semaine pour le Sporting d’Anderlecht. Après le revers face au Cercle de Bruges, les Mauves ont manqué également le coche lors du derby face à l’Union Saint-Gilloise (1-0). Vincent Kompany était évidemment frustré à l’issue de la rencontre. Il s’est exprimé au micro d’Eleven Sports.

"Ce qui fait la force de l’Union pour l’instant, ce sont les moments décisifs. Ils ont eu une frappe en première période… le ballon est dévié et ça rentre. De notre côté, on a eu nos occasions face au gardien mais on les a loupées."

Le coach du Sporting d’Anderlecht déplore la gestion de la deuxième période des siens et nourrit des regrets. "Notre deuxième mi-temps n’était pas au niveau de notre première. On pouvait construire pour récupérer le match. Je pensais que le match était en notre faveur mais après on a commencé à jouer des longs ballons. On a marqué plus de 50 buts cette saison mais on n’a jamais marqué de cette manière. C’est ce qui a fait qu’on n’a pas su passer au-dessus de l’Union aujourd’hui."

Kompany a par ailleurs ajouté que son équipe "était là au niveau de l’intensité" et que "le terrain sec" n’a pas aidé Lior Refaelov ce dimanche. "En deuxième mi-temps, on a eu le coup franc de Gomez… mais il y a eu cet arrêt de Moris. C’est ça qui fait en sorte que l’Union est première au classement. Elle vit tous les moments à fond."