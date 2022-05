Vincent Kompany après la victoire face à l’Antwerp : "On a hâte de recevoir l’Union"

Après une nouvelle solide prestation (2-1) des Mauves face à l’Antwerp ce jeudi soir, Vincent Kompany avait de quoi se réjouir au micro d’Eleven après la rencontre. "On a gagné notre match, c’était ça la seule mission aujourd’hui. On passe au prochain, dimanche, c’est déjà bientôt. On a hâte de recevoir l’Union.", a déclaré l'entraîneur anderlechtois.

Avec ce deuxième succès face aux Anversois en l’espace de quelques jours, les Mauves sont assurés de terminer au minimum troisième et peuvent même encore prétendre à la deuxième place en cas de faux pas des Unionistes. Pas de doute, la saison est déjà réussie pour Vinz the Prince : "Ça fait trois semaines que je dis que la saison est réussie. Est-ce que ça a changé notre mentalité ? Non, quand jour à la maison, on joue toujours pour gagner. C’est l’objectif qu’on se fixe en début de saison, on veut être au-dessus de Gand, de Genk, d’Anvers et ça on l’a réussi il y a déjà quelques semaines."

Anderlecht s’est imposé sans trop de souci face à l’Antwerp grâce à des buts de Sergio Gomez (sur penalty) puis un nouveau but de Francis Amuzu, son quatrième en deux joutes face au Great Old. Malgré la réduction du score sur coup de coin d’Abdoulaye Seck en fin de rencontre, Kompany souligne la maturité dont a fait preuve sa jeune équipe. "Ils ont fait leur travail, on n’a pas concédé de grosses occasions. C’est une grosse prestation de l’équipe qui grandit et qui progresse. Un défi totalement différent nous attend dimanche, un défi qui a été difficile pour nous cette saison mais on a hâte", s' est-il exprimé tout sourire.

Anderlecht recevra l’Union ce dimanche à 18h30 pour le derby bruxellois tant attendu. Un choc qui pourrait même être décisif pour le titre en cas de nul ou de défaite du Club Bruges face à l'Antwerp.