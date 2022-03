Vincent Kompany (Anderlecht) : "Comme une ambiance de soirée européenne, ça a donné un boost à l'équipe"

Auteur d'un doublé au match aller (2-2), Lior Refaelov a encore marqué la manche retour de son empreinte avec deux assists: un pour Murillo sur le 1-0 et un pour Kouamé sur le 3-1. "Lior est un joueur important pour nous sur et en dehors du terrain. Les statistiques ont pris de la place dans le football actuel mais je regarde surtout le travail qu'il accomplit sur le terrain. C'est un joueur d'impact mais d'autres joueurs se sont aussi montrés et cela montre notre force collective", a ajouté Kompany.

Malgré l'euphorie de la qualification, le T1 anderlechtois reste les pieds sur terre et pense déjà à la fin de la phase classique où le Sporting devra assurer sa place dans le top 4. "Le match d'Ostende de dimanche est déjà important et il précède d'autres rencontres face à des équipes du top. Je suis content d'être en finale mais la meilleure manière de la préparer, c'est de bien terminer la phase classique."