Vincent Kohl rêve d’emmener le FC Genappe en D3 Amateurs

Il reste deux matchs au FC Genappe pour accrocher cette troisième tranche, et pour jouer le tour final pour la montée en D3 Amateurs. Vincent Kohl fera tout pour atteindre cet objectif : "On a dit aux joueurs qu’une possibilité comme celle-là, ils n’en n’auront pas 150 sur leur carrière. S’il y a moyen de faire quelque chose pour eux, pour leur CV, pour le club, il faut essayer d’en profiter. On n’est pas loin du but et on va tout faire pour y arriver".

Au départ Vincent Kohl avait repris du service à Genappe, pour passer une saison tranquille, en préparant la suivante. Et le voilà à nouveau proche de la D3 amateurs : "Me retrouver de nouveau en D3, oui peut-être, c’est une belle perspective (rires). On ne sait pas, l’avenir nous le dira. On verra bien. On ne sait pas trop si c’est un cadeau empoisonné ou pas".

Le but du FC Genappe, c’était de jouer la montée la saison prochaine. Vincent Kohl, qui sera toujours à la tête de l’effectif genappien en 2022-2023, est donc en avance sur son plan de marche… Reste à voir comment ses joueurs vont aborder la fin de saison, et le probable tour final.