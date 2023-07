Vincent Euvrard et son staff remerciés : à cinq jours de la reprise du championnat, le brouillard s’épaissit au RWDM

Alors que les signaux ne semblaient déjà pas spécialement au vert ces dernières semaines, la situation sportive du RWDM pourrait bien s’enliser un peu plus. Vincent Euvrard et son staff ont été remerciés par John Textor.

Après Thierry Dailly, c'est un des autres artisans de la promotion du club qui est invité à prendre la porte par leur président. Un choix qui surprend donc mais que l'homme fort américain a tenu à justifier dans un communiqué du club. "Je peux confirmer aujourd’hui que nous avons pris la décision difficile de nous séparer de Vincent et d’un certain nombre de membres de son équipe. Au cours de son passage au club, Vincent a démontré ses capacités à entraîner au plus haut niveau du football européen et je suis convaincu qu’il connaîtra de grands succès au cours de sa carrière. Si notre décision est consciente de son fort leadership au sein de notre club ces dernières saisons, elle est également tournée vers l’avenir, où notre objectif est de bâtir les fondations d’une réussite continue en première division et, enfin, en Europe" expliquait Textor.

Entre les lignes, on le comprend, les deux parties n'étaient plus spécialement d'accord sur l'avenir du club. "Pour atteindre notre vision à long terme, à savoir gagner des championnats pour Bruxelles, il est de la plus haute importance que nous créions un environnement positif, une égalité des chances pour tous les joueurs, un vestiaire unifié et une harmonie parfaite à tous les niveaux de notre organisation. Il est de ma responsabilité de garantir un tel environnement et les changements que nous avons effectués durant cette intersaison sont au service de ces idéaux", argumentait encore le président.

Le temps est donc plus que jamais côté pour les Bruxellois. Selon les informations de nos confrères de Sudpresse, Claudio Caçapa serait le futur entraîneur.