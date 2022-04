Vincent Euvrard, coach du RWDM sur les futurs barrages pour la D1A : "La pression, elle s’installera autour, mais pas dans l’équipe"

Avec la défaite de Waasland-Beveren ce vendredi face au Lierse, le RWDM est assuré de disputer les barrages pour la montée en D1A. Un barrage qui devrait a priori se jouer face à Seraing.

Le RWDM n’est plus qu’à deux matches d’un retour en D1A. Alors qu’il lui reste trois matches à disputer en D1B, le club bruxellois est assuré de finir 2e de la phase régulière. Pourtant, pour Vincent Euvrard, le coach de Molenbeek, il ne faudra pas jouer ces trois derniers matches à la légère.

"On va essayer de les gagner. Rien ne va changer et c’est une de mes convictions. Pour être au top dans la finale, il faut l’avoir été au quotidien afin d’être prêt à faire une performance sous pression. Ça commence donc par gagner nos trois prochains matches de championnat. On ne doit pas les prendre à la légère, ce serait une erreur", explique Vincent Euvrard en conférence de presse.

Si le coach ne veut pas encore parler de l’adversaire qu’il affrontera en barrage, il a cependant abordé la manière dont il allait préparer son noyau. Un noyau qui devrait un peu tourner, mais pas trop quand même.

"Une finale se prépare en jouant et en étant compétitif. On se doit donc de préparer tout le monde. Je vais donc essayer de donner du temps de jeu à tout le monde pour maximaliser le potentiel de l’équipe, mais c’est un travail que l’on fait déjà pendant toute la saison. Et ce groupe le fait d’une belle manière. Il est très soudé. Mais il faut être intelligent. Et même si on est bien sur chaque poste, si je donne du temps à un joueur qui en a eu moins ces derniers temps, ça veut dire qu’un autre en aura moins."

Un groupe soudé donc qui ne devrait pas être mis plus sous pression d’après le T1 du RWDM. Car la pression, elle a toujours été présente.

"La pression, elle s’installera autour, mais pas dans l’équipe. Ce qui compte pour moi, c’est ce qu’on fait à l’intérieur. On a géré la pression d’une bonne manière toute la saison et je ne suis pas sûr que cette pression sera plus forte que lorsqu’on était 7e avec 3 défaites de suite. On n’a jamais paniqué dans les mauvais moments cette saison, on s’est toujours concentré sur notre travail et sur notre amélioration. C’est ce qui nous met dans cette position-là aujourd’hui. Il n’y a pas de doute dans ma tête", conclut Vincent Euvrard.

Le RWDM a encore trois matches de D1B à disputer avant les barrages. Il se déplace à Deinze ce dimanche, avant de recevoir Waasland-Beveren et d’aller à Westerlo le 17 avril.