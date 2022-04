Vincent Euvrard avant le premier match de barrages face à Seraing : "Les détails feront la différence"

Ce samedi, le RWDM reçoit Seraing au Stade Edmond Machtens. Les hommes de Vincent Euvrard veulent réaliser une bonne rencontre avant de se déplacer sur le terrain des Metallos. Dans une conférence de presse, l'entraîneur du RWDM s'est montré calme, insistant qu'aucune équipe ne partait favorite.

Refondé en 2015, le club bruxellois est à deux matchs de découvrir l'élite belge. Pour ce faire, il faudra affronter Seraing à deux reprises lors de deux matchs de barrages. Vincent Euvrard, entraîneur du club Molenbeekois depuis décembre 2020, veut affronter les Sérésiens de la meilleure manière possible mais avec une mentalité précise: "le discours est qu’il faut jouer les matchs et non les circonstances. C’est un message qui est très important. C'est une finale en deux matchs; ce samedi-ci, ce n’est pas tout ou rien. C’est 90 minutes des 180 minutes au total. "

L'entraineur veut rappeler d'où vient le club et tout les efforts entrepris par les joueurs et le club : "on peut être tout d’abord très fier d'y être(NDLR : aux barrages). Non seulement comme équipe mais aussi en tant que club. On doit être reconnaissant : savoir d’où l’on vient, sept années plus tard (NDLR : la fondation du club), c’est quelque chose de très grand [...] Faire survivre le club en temps de Covid avec un des plus petits budgets, c’est quelque chose qui n’est pas évident.