Vincent Euvrard avant le choc de D1B contre Waasland-Beveren : " Le gagnant prendra un avantage"

Vincent Euvrard est très satisfait de ses troupes avant le match de ce dimanche. "Les joueurs se sont bien entraînés et je les sens déjà très concentrés par rapport à cette future échéance, affirme-t-il. On reste sur une bonne victoire 4-0 face au Beerschot la semaine dernière donc c’est positif". Une partie qui opposera les deux cadors de la série : "Les deux équipes méritent d’être aux deux premières places et de se disputer le titre si on regarde l’ensemble de la saison. Ça va donc être un bon match."

Waasland-Beveren reste d’ailleurs sur cinq victoires consécutives dont le match aller de ces play-offs remporté (2-1) face au Bruxellois. Le coach de 41 ans est d’ailleurs conscient des qualités de son futur adversaire : "C’est une très bonne équipe et qui est très offensive. Ils ont beaucoup de qualités devant avec des joueurs comme Mbokani et Barry, il faudra se méfier." Mais celui qui entraîne le club depuis 2020 peut compter sur de très bons joueurs comme le médian Camilo, très bon ces dernières semaines. "Il nous apporte vraiment beaucoup au milieu de terrain et il est très bon pour le moment.