Vincent Delecroix sur la naissance : "on a l’impression que l’axe du monde se déplace complètement de nous à eux"

Dès les premières lignes, Vincent Delecroix évoque la naissance de ses enfants et ce que celle-ci produit en lui, agissant moins sur sa pensée que directement sur son corps. Il écrit :

Mon propre corps change, le corps ancien craque, qui n’est pas fait pour cette nouveauté, et c’est sans retour. Leur enfance commence et, me suis-je dit, la mienne vient de se terminer pour toujours.

Vincent Delecroix parle d’une espèce de bouleversement généralisé. Notre corps correspond à deux choses : c’est à la fois ce qui nous permet d’expérimenter et d’affirmer notre propre puissance et un axe d’orientation puisque nous percevons le monde par son prisme. À la naissance de ses jumeaux, ces deux choses ont été bouleversé. La fragilité des êtres en face de lui remue l’idée qu’il se fait de sa propre puissance et un effet de décentralisation s’opère. "On a l’impression que l’axe du monde se déplace complètement de nous à eux". Il écrit :