Vincent Delecroix : "Nous n’envisageons l’enfance qu’au passé, comme ce qui est perdu"

La démarche de Vincent Delecroix est d’observer l’enfance de ses enfants, et pas de renouer avec son enfance. Mais ce n’est pas simple, car "le narcissisme des adultes ne cesse de rôder."

Le principe était d’éloigner le plus possible ses propres souvenirs pour ne pas écraser l’interprétation de leurs expériences actuelles, pour ne pas projeter des choses. Et aussi d’éviter de regarder l’enfance comme quelque chose qui doit devenir autre chose, un état qui doit être dépassé, un état purement transitoire, caractérisé essentiellement par la nécessité d’acquérir des savoirs, des compétences, une expérience, explique-t-il.

L’enfance a quelque chose d’éternel. "Et si j’avais d’une certaine manière 'écrasé' leur enfance par mes propres souvenirs, je les écrasais, par définition, par le passé, et c’est très naturel, parce que nous, nous n’envisageons l’enfance, par définition, qu’au passé, comme ce qui est perdu, ou à moitié perdu. Et ce n’est pas faux bien sûr."