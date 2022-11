Vincent Delbushaye vous résume les quatre opéras de la fameuse tétralogie de Wagner en une minute chacun !

Un jour, Siegmunde rencontre Sieglinde. Et ils se sentent comme un étrange point commun. Serait-ce l’amour ? Serait-ce le désir ? Ils sont frère et sœur mais qu’ils ne le savent pas encore. Et problème, ils tombent amoureux. Autre problème, Sieglinde est déjà mariée au méchant Hunding. Qu’à cela ne tienne, les deux tourtereaux prennent ensemble la poudre d’escampette, poursuivis par le mari trompé. A l’étage du dessus, les dieux observent la scène. Wotan voudrait bien aider Siegmunde et Sieglinde – qui s’avèrent être ses enfants - mais son épouse ne veut pas. D’autant que ces deux-là ne sont pas ses enfants à elle et qu’une relation comme ça, entre frère et sœur, ça ne se fait pas. Wotan envoie donc – un peu à contrecœur – sa meilleure Walkyrie, Brünnhilde, qui est aussi sa fille, pour zigouiller les deux enfants. Brünnhilde va faire exactement le contraire et ça va mettre Wotan dans une rage ! Siegmunde est tué, Sieglinde, enceinte de son frère, parvient à s’enfuir et Brünnhilde la Walkyrie est punie pour avoir désobéi à son dieu. Elle est bannie du Walhalla et enfermée au sommet d’une montagne, entourée d’une mer de flammes. Seul celui qui ne craint pas Wotan pourra la traverser. Ce sera Siegfried, héros de l’opéra suivant.