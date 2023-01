Vincent Chabault : "On voit qu’à chaque évolution commerciale, le petit magasin n’a pas disparu"

Vincent Chabault recense aussi les techniques utilisées pour nous donner envie d’acheter, notamment le contrôle de la température.

Une première logique est d’affranchir la consommation de tous les éléments météorologiques : on y trouve de la chaleur l’hiver et la climatisation l’été.

Mais la température peut aussi venir influencer la consommation. Lorsqu’on a trop chaud dans un magasin, on s’engourdit et cet état second nous rend plus vulnérables et donc moins résistants à la tentation consumériste.

Il cite une étude de Samuel Doux sur les magasins Ikea, qui qualifie cette expérience en magasin de régressive. On confie au magasin, comme un enfant s’en remet à ses parents, le soin d’aménager notre intérieur.