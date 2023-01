Vincent Cassel se confie sur ses traumatismes liés à l'enfance

Vincent Cassel incarne Jules César dans le nouveau film d'Astérix et Obélix qui sort le 1er février au cinéma.

Pour le magazine "Sept à huit" sur TF1, l'acteur de 56 ans s'est confié sur son enfance difficile.

Il revient sur le fait d'avoir été placé dans un pensionnat : "Je pense que j’ai été très vite livré à moi-même, mais en tout cas pas là où j’avais envie d’être. Je pense que ça a été ma manière à moi d’exprimer, sans vouloir faire de grands mots, mon mécontentement. En fait, on a besoin de recevoir de l’amour au moment où on est en train de se construire. Et moi, je n’étais pas là où j’aurais voulu être, où j’aurais dû être."

Un manque d'amour qui l'a poursuivi jusqu'à ses relations amoureuses : "Dans l'intimité, en couple je ne me suis rendu compte que je n'étais pas du tout apaisé."

Vincent Cassel parle même parfois de "réactions très impulsives".

Une enfance compliquée qui n'est pas facile à guérir avec le temps comme le confie Vincent Cassel : "C’est l’histoire d’une vie, de se remettre de nos traumatismes d’enfance."

L'acteur qui a joué dans "Hors Normes" parle aussi de sa relation avec son père comédien : "Mon père, qui m'a beaucoup fait chier pendant mes études même si il n'était pas très présent, le jour où il a vu mon premier spectacle, il m'a plus jamais fait chier. Il a vu que c'était un choix qui m'était propre de faire ce métier. Je le fais pas pour faire comme lui mais parce que c'est un moyen pour moi de communiquer."