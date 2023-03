Vincent Carbonnet, l'homme qui personnalise les chaussures des cyclistes

Le saviez-vous ? Il est possible de faire personnaliser vos chaussures de cyclistes. Arnaud De Lie l’a fait récemment, ses cornes de taureau sont maintenant visibles sur le talon de sa godasse. L’artiste qui a peint les chaussures du coureur belge est Français, il s’appelle Vincent Carbonnet ou 'Vince Spray Art' lorsqu’il manipule ses pinceaux. Basé à Antibes, le long de la Côte d’Azur, il a réussi à réunir ses deux passions : peinture et cyclisme. Depuis deux ans, Vincent personnalise ou customise les chaussures de cyclistes.

"J’ai deux passions dans la vie, la peinture et le sport en général, notamment le vélo puisque je suis cycliste amateur. J’ai toujours aimé dessiner mais quand je suis arrivé dans la vie active, j’ai arrêté. En 2018, j’ai eu un petit accident de la vie qui m’a obligé à rester chez moi. À ce moment-là, j’ai repris les pinceaux pour passer le temps et depuis, je suis revenu à la peinture. J’ai déménagé à la Côte d’Azur où il y a beaucoup de cyclistes et j’ai fait le choix de m’orienter vers eux", explique Vincent Carbonnet.

"Depuis plusieurs années, j’ai constaté que la personnalisation en général prenait de plus en plus d’ampleur et j’ai eu l’idée de personnaliser les chaussures qui sont souvent à tendance unies, toutes noires ou toutes blanches. Je voulais amener une petite touche personnelle pour les cyclistes qui sont toujours à la recherche d’avoir une pièce unique, aux couleurs de leur club, de leur cadre de vélo ou de maillot. Je me suis lancé sur mes propres chaussures et j’ai vu que ça plaisait".