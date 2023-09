Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain, annonce qu'il ne briguera pas de troisième mandat

Alors qu'il entame sa dixième année à la tête de l'université, Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain, ne briguera pas de troisième mandat. Il en a fait l'annonce ce lundi soir lors de la cérémonie officielle de rentrée académique qui se tenait à Bruxelles.

"Durant toutes ces années, je me suis engagé corps et âme pour notre université et pour assurer son développement, avec vous, a-t-il déclaré. C'était parfois éprouvant, mais je peux vous dire que j'en ai aimé chaque instant. C'est un énorme privilège de pouvoir exercer la responsabilité de recteur, à laquelle je me consacrerai cette année encore avec toute mon énergie. Dix ans, c'est une belle durée. Au terme de cette année académique, le temps sera venu pour moi, et ce n'est pas sans émotion que je le partage, de laisser la place. Quel que soit le choix de l'université, votre choix, je serai en soutien de celles et ceux qui seront à la tête de l'université dans les années à venir. Je suis très fier de ce que nous avons déjà accompli ensemble. L'UCLouvain est une formidable université et c'est à vous que nous le devons."

A la suite de cette annonce, Vincent Blondel a été longuement applaudi.