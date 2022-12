Vincen Beeckman, Si tu n’viens pas j’te scalpe, au Musée Art et Marges

Le photographe Vincen Beeckman mène un projet artistique avec les résidents de La Devinière, un centre de psychothérapie institutionnelle installé à Farciennes dans la région de Charleroi. Le centre accueillait des enfants en 1976. Ils ont un âge avancé aujourd’hui. Jean-Claude, l’homme le plus fort du monde, soulève les poids les plus lourds pour prouver sa force. Il somme le photographe de revenir et l’invective amicalement : " Si tu n’viens pas j’te scalpe ". Vincent, un autre résident, déchire les photos grand format que Vincen apporte. Qu’à cela ne tienne, Jean-Luc, amateur de puzzles, recolle les morceaux et le résultat est encore plus beau.