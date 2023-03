'Vince The Prince' retrouve son Manchester City, Kompany son 'maître' Guardiola

Vincent Kompany est occupé à vivre une très jolie histoire avec le club de Burnley. En tête de championship et en belle position pour monter en Premier League à l’issue de la saison, tout réussit au Belge et à son équipe. En plus de performer en championnat, Burnley s’est également qualifié pour les quarts de la FA Cup ce mercredi où le club aura droit à une rencontre très prestigieuse face à… Manchester City. Le club où Vincent Kompany a écrit les plus belles lignes de sa carrière et où il a appris au contact d’un certain Pep Guardiola.

"Je dois être honnête, je suis partagé entre deux sentiments", a réagi Kompany en apprenant le tirage, "Mes liens avec Manchester City sont extrêmement forts." Il avoue même que ses enfants seront tiraillés : "Les enfants vont devoir prendre une décision compliquée ce jour-là, mais c’est le genre de matches qu’on attend avec impatience. On a encore des rencontres d’ici-là qui sont encore plus importantes en Championship, mais c’est sûr que ce sera une journée spéciale. […] C’est une expérience pour les joueurs et je pense qu’ils ont mérité de disputer ce genre de matches. Ce sera vraiment top pour eux, de mon côté, je suis serein à ce sujet."

Très apprécié du côté de Burnley, "Vince The Prince" l’est peut-être encore plus du côté de Manchester City où il devrait recevoir un très bel accueil le 18 mars prochain.