"Vince Neil (Motley Crue) ne s’est jamais excusé de l’accident de voiture qui a tué le batteur Nicholas “Razzle” Dingley"

Le guitariste du groupe Hanoi Rocks, Andy McCoy, a confié qu’il n’avait jamais reçu d’excuses de la part du leader de Motley Crue, lors du tragique accident de voiture en 1984 qui a tué le batteur du groupe, Nicholas “Razzle” Dingley.

Pour rappel, Vince Neil était au volant de sa voiture avec Dingley à ses côtés pour aller chercher de l’alcool à Redondo Beach en Californie en décembre 1984. Sur le retour, le chanteur de Motley Crue a foncé dans une autre voiture, laissant les deux occupants du véhicule avec des lésions au cerveau et son ami mort à ses côtés. Il a ensuite été emprisonné pendant 15 jours et a dû payer 2,6 millions de dollars aux victimes.

Le soir de l’accident, Andy McCoy et Tommy Lee, le batteur de Motley Crue, sont partis à la recherche de leurs amis. Le guitariste de Hanoi Rocks explique aujourd’hui que Vince Neil ne s’est jamais excusé auprès de lui : "Je n’ai jamais eu d’excuse de la part de cet enfoiré. Et vous savez de qui je parle," déclare-t-il à Artists on Record Starring ADIKA Live ! "Je ne vais pas le nommer. Pourquoi le ferai-je ? Qu’il aille se faire voir."

Il ajoute : "A chaque fois que je le vois, il s’enfuit. Il sait ce que je ferais, sinon. Mais voilà, ce sont nos affaires."

Hanoi Rocks, originaires de Finlande, entamaient leur toute première tournée américaine à l’époque du crash. Ils se sont finalement séparés à la mort de Dingley pour ensuite se reformer en 2001 jusqu’en 2009.

