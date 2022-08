Vince Neil, le chanteur de Motley Crue, responsable de la mort de Nicholas Dingley

Décembre 1984, inculpé d’homicide involontaire et de conduite sous influence de l’alcool, Vince Neil dont l’éthylotest dépasse de loin la limite légale autorisée a perdu le contrôle de sa voiture, heurté un véhicule et provoqué le décès du batteur du groupe Hanoi Rocks : Nicholas "Razzle" Dingley (un crime que ne lui a toujours pas pardonné aujourd'hui le leader du groupe, Andy McCoy). Il sera condamné à 30 jours de prison, à des travaux communautaires et à verser 2,6 millions de $ aux victimes de l’accident.

Le heavy Metal américain et la fête, les paillettes, les odeurs de scandale ont toujours été mêlés intimement. Encore plus à Los Angeles. Nicholas Dingley en a fait les frais à la fin des années 80. Le batteur des Hanoi Rocks perd la vie dans un incident impliquant Vince Neil, le chanteur et leader de Motley Crue…