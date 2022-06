Vince Neil de Motley Crüe : "un chanteur a besoin de soutien"

" Je détestais enregistrer en studio ", dit-il, " je voulais chanter quelque chose et on me disait toujours " non non, ne chante pas comme ci, fais-le comme ça ! " Je n’avais que des critiques et je finissais par les envoyer au bout du quai et je partais. Vous savez, je n’ai pas besoin de reproches permanents. Quand vous chantez, vous avez besoin de soutien, pas de commentaires négatifs. "

Mötley Crüe’s Vince Neil: My Story a été réalisé en étroite collaboration avec le chanteur et offrira aux fans un aperçu unique sur sa carrière, le début de la popularité et les nombreux soucis qu’il a connus au cours de sa vie.

Vince Neil évoquera aussi les événements tragiques auxquels il a dû faire face, comme la perte de sa fille Skylar en 1995 des suites d’un cancer et aussi l’accident de voiture qui a causé la mort de son ami Nicholas ‘Razzle’Dingley, le batteur du groupe Hanoi Rocks.

Leur tournée avec Def Leppard, Joan Jett et Poison a démarré ce 16 juin à Atlanta avec 36 dates en tout jusqu’au 9 septembre à Las Vegas. Mais le groupe joue déjà de malchance : Tommy Lee s’est brisé des côtes et leur concert d’hier soir a été retardé pour cause de mauvaise conditions météorologiques. Classless Act, Joan Jett, Poison et Def Leppard ont pu jouer leur set au Nationals Park de Washington, DC, mais les fans ont dû attendre 90 minutes avant d’assister au concert de Motley Crüe… enfin, pour ceux qui étaient encore présents sur place et n’avaient pas quitté les lieux.