Vinaigrettes, sauces, granolas salés…et si on pimpait nos salades ?

La saison des salades revient ! Aline Gérard nous donne quelques conseils pour les rendre un peu plus sympathiques.

Vinaigrette à la confiture de cerise : portion égale d’huile d’olive et de vinaigre, de préférence balsamique, et de confiture de cerise. On peut éventuellement rajouter quelques herbes, comme du romarin frais. Elle se marie avec à peu près toutes les salades, et beaucoup de confitures d’autres fruits peuvent être utilisées. Idéal pour l’anti-gaspi et ne pas jeter le fond de vos pots !

Sauce à la cacahuète : il suffit de quelques arachides grillées et légèrement salées, un peu d’eau (à doser en fonction de la texture que vous souhaitez), du tamari, du sirop d’érable ou du miel pour le côté sucrant. Incomparable pour accompagner des asperges cuites à l’eau, des concombres cuits ou crus ou des crackers pour l’apéro.

Quelques ingrédients à toujours avoir dans son garde-manger pour servir de base à toutes ces préparations : de la pâte miso, de la crème de sésame, du vinaigre balsamique, une très bonne huile d’olive et du tamari ou autre sauce soja. Avec ça, impossible de rater une vinaigrette à laquelle vous ajoutez ce que vous avez dans votre frigo : avocat, coriandre, citron vert, cumin frais, etc.

Granola salé : avec une base de flocon d’avoine liée avec du blanc d’œuf battu, on peut le décliner avec un tas d’ingrédient : avec parmesan, moutarde, sirop d’érable… L’important est de bien laisser refroidir après la cuisson. Un bon granola accompagnera n’importe quelle salade !

Pour plus d’idée recettes, comme celle du fameux granola au parmesan d’Aline, rendez-vous sur son blog : la Table d’Aline.