Vin vert, jaune ou orange : connaissez-vous toutes ces couleurs des vins ?

Ce printemps qui frappe à notre porte inspire le caviste Eric Mazuy de Ask me Wine. Dans Tendances Première, il parle des jolies couleurs du vin. Parmi les trois variétés bien connues que sont le rouge, le blanc et le rosé, il existe de multiples variations, mais il existe aussi des couleurs inhabituelles ! L’occasion aussi de rappeler la méthode de fabrication de ces vins.