Vin : quelle est la différence entre cru et cuvée ?

Dans les tonneaux, on trouve donc des cuvées et non pas un cru, qui est lié au terroir. On l'utilise pour repérer des endroits précis dans les vignobles qui donnent naissance à des vins de grande qualité. Il existe même une classification parmi les crus. Il y a les grands crus et les premiers crus. C'est le cas aussi bien dans le vignoble de Bourgogne qu'en Champagne ou en Alsace.

Dans le vignoble frontalier avec l'Allemagne, ces nectars sont produits sur des micro-terroirs où la géologie, l'exposition des ceps et les conditions climatiques produisent une alchimie d'exception jusqu'à donner vie à des liquides mémorables.

C'est toute une mosaïque géologique qui a été dessinée, délimitant 51 terroirs bien distincts.

On parle de grands crus, dont les noms empruntent leur identité à des lieux-dits. Ils ne représentent que 5% de la production du vignoble alsacien.

En Champagne, la notion de cru est liée à des communes entières. Chacune est classée en fonction de la qualité du raisin. Dans l'échelle de classification des appellations, le champagne grand cru constitue le nec plus ultra. Aÿ, Bouzy, Tours-sur-Marne ou encore Verzenay sont quelques exemples des terroirs les plus exceptionnels. Les flacons qui indiquent cette classification ont impérativement été élaborés uniquement avec des raisins ayant été vendangés dans les communes concernées.