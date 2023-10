Vin, gin, pumpkin spice latte : vous pouvez désormais buller dans votre boisson préférée.

On savait que le pumpkin spice latte, qui célèbre son vingtième anniversaire cette année, était extrêmement plébiscité à l'automne, notamment aux États-Unis, mais on avait moins imaginé se plonger dans le breuvage orangé. Cela devrait pourtant être bientôt possible au Royaume-Uni, à en croire la plateforme SpaSeekers.com, qui entend organiser la première journée spa "pumpkin spice" dans le courant de l'automne.

Le programme : un bain à remous concocté à partir de cannelle, de gingembre, de noix de muscade, de clous de girofle, de purée de potiron et d'une goutte de café, un soin visage pensé pour exploiter les bienfaits de la citrouille et des épices susmentionnées et un massage reprenant là encore la même recette. Une pause bien-être déroutante qui devrait, malgré son caractère insolite, séduire plus d'un adepte de la célèbre boisson épicée.