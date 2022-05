"Vin de Liège", ce vignoble belge... durable, inclusif et solidaire

"Vin de Liège est aussi connu pour son souci de l’environnement", nous dit Eric Boschman. "Le domaine a en effet opté pour une viticulture respectueuse qui entraîne moins de résidus toxiques sur les raisins et dans les sols", souligne Alec Bol et donc moins de risques pour les travailleurs, les consommateurs et, forcément, la planète. "Notre but est non seulement de travailler dans le respect de l’environnement et de promouvoir l’agriculture de qualité, mais aussi d’améliorer le bien-être des travailleurs et de promouvoir l’économie sociale", ajoute l’Administrateur délégué.