Vin belge : un record de production en 2022 et une réputation qui s’exporte de plus en plus

Le vin belge à la côte, et sa production augmente d’ailleurs d’années en années. 3 millions de litres ont été produits l’an dernier par les 254 vignerons du pays. La Wallonie rattrape tout doucement son retard par rapport à la Flandre car désormais, 40% des viticulteurs du pays sont Wallons. L’année 2022 a été exceptionnelle grâce aux conditions météo mais aussi grâce aux nombreux particuliers et entreprises qui se lancent dans le domaine.

Au départ, très peu de personnes auraient misé sur le vin belge. Et pourtant, sa réputation en Belgique et à l’étranger ne cesse de croître. Au vignoble du château de Bioul, on vend même jusqu’à New York. "J’ai rencontré une dame passionnée par nos vins, par la biodynamie. Elle trouve que nos vins sont très typés nord", nous explique Vanessa Vaxelaire, la propriétaire du vignoble. Une Américaine tombée amoureuse d’un cépage belge au point d’en commander une palette entière. Mais il s’agit d’un export ciblé car le domaine du Château de Bioul n’a pas envie "d’envahir le marché mondial mais cette démarche avait un petit côté plaisant".

Situé sur les 11 hectares autour du château, le domaine produit essentiellement du vin blanc et effervescent. Une aventure commencée il y a une petite dizaine d’années, et qui devrait se poursuivre dans les années à venir.