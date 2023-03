Vin belge : entre techniques anciennes et modernes, la taille de mars reprend sur les hauteurs de Liège

Dans les vignobles, il est temps de préparer le printemps. Le vin Belge a atteint des records de production l’an dernier et les vignerons espèrent bien que 2023 sera aussi une belle année. Ils ont commencé à tailler les vignes après l’hiver pour obtenir les meilleurs fruits possibles.

Dans ce vignoble en plein cœur d’Ans, il est temps de tailler les vignes : c’est la première étape pour préparer la récolte des raisins. Et cela se fait à l’ancienne ici, quasiment comme le père de Salvatore le faisait en Sicile avant lui.

"Les anciens disaient 'taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars'. Même si on essaie d’acquérir des techniques modernes, on reste toujours dans l’entre-deux", affirme Salvatore Carvona, propriétaire des coteaux de la Légia à Ans.

Et il y a du travail… Une quinzaine de volontaires ont répondu à l’appel. Couper les vignes, c’est un art que Salvatore va leur enseigner tout au long de la journée. Armés de leur sécateur et de leur pinceau, novices et vendangeurs chevronnés ont un demi-hectare de vignes à entretenir. C’est aussi l’occasion de se retrouver entre amis et de profiter d’une journée au grand air.

"On va essayer de faire de notre mieux pour avoir du bon vin en septembre. C’est très agréable, mais physiquement c’est très fatigant parce que tout est en pente. Le soir je le sens : ça me fait une journée de sport", sourit Anne, volontaire dans le vigneron.

La prochaine étape, c’est la récolte des raisins en septembre, avant de pouvoir déguster ces nouvelles cuvées de pinot gris ou de pinot noir 100% liégeois.