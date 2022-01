Vin belge : 52.000 pieds de vignes à la Ferme du Val Notre-Dame à Wanze

Avec le changement climatique, de plus en plus d’agriculteurs misent sur le vin comme l’explique Nicolas Parmentier.

"On fait un métier délicat. On plante aujourd’hui, on commencera à vinifier dans quatre ans et on aura du vin de qualité à un horizon de cinq ou six ans. Donc, il faut rester patient et motivé tout au long du temps. On a fait un gros pari. C’est le réchauffement climatique. Habituellement, le réchauffement climatique ne fait pas sourire. Mais ici, en Belgique, c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent produire du vin. Parce qu’à un horizon de 5 à 7 ans, on va se retrouver sur des conditions climatiques qui seront plus ou moins identiques à celles qu’on peut trouver dans le nord de la Bourgogne dont on a plus à refaire la réputation en matière de vin."

Les premières bouteilles de vin blanc de la Ferme du Val Notre-Dame à Wanze sortiront en 2025 et les premières bouteilles de vin rouge sortiront en 2026.