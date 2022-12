Villers-Poterie : Passionnée par les santons

C'est une passion née il y a une dizaine d'années. Liliane et son mari étaient sur un marché de Noël, à Namur, et ils sont tombés en pamoison face aux santons. Pourtant, toutes leurs vacances, ils les passent là-bas, dans la garrigue provençale. Mais c'est ici, en Belgique que la passion est née. Et depuis lors, à chaque séjour dans les collines provençales, Liliane et son mari visitent les santonniers pour enrichir leur village et paufiner leurs décors.