Villers-le-Bouillet : Enzybel, de la papaye à la bave d’escargot

A Villers-le-Bouillet, la société Enzybel se diversifie.

Après les enzymes de papaye, elle va développer la bave d’escargot. Enzybel qui dépend du holding Floridienne, vient d’investir près de 4 millions d’euros sur le site de Villers. La société va carrément tripler sa surface au sol.

En rachetant et en transformant un bâtiment voisin, Enzybel se donne de l’air.

D’abord pour augmenter de 20% sa production d’enzyme de papaye autrement dit la papaïne.

André Marie Taminiau, manager :

"Nous recevons un latex séché issu du fruit de la papaye. On va le purifier et extraire l’enzyme pour les différents clients comme Nestlé pour les compliments alimentaires, Puratos pour les applications en boulangerie. On vend aussi au secteur brassicole ou encore celui des aliments pour chiens et chats."

Rien que pour la papaïne, Enzybel réalise plus de 11 millions de chiffre d’affaires avec une vingtaine de personnes à Villers.