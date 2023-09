Villers-la-Ville : les sentiers de la discorde

En guise de réponse, le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton, nous déroule sous les yeux une énorme carte élaborée au début des années 2000. Elle fait l’inventaire de tous les sentiers et chemins de la commune, ceux qui sont encore fréquentés et ceux qui sont tombés dans l’oubli, voire devenus invisibles, y sont répertoriés. "C’est sur base de cette carte que nous faisons l’entretien des sentiers, uniquement ceux qui sont visibles et existants. Parce qu’ils ont un intérêt touristique ou qu’ils font la jonction entre des villages ou des centres d’intérêt", explique-t-il. "C’est à partir du moment où cet inventaire a bien vérifié qu’ils n’étaient plus visibles ni matérialisés sur place qu’on a décidé de ne plus les entretenir", ajoute-t-il.

Un sentier normalement ne s’entretient pas, il s’entretient normalement de lui-même, du pas de l’homme

Il rappelle aussi que, pour beaucoup de sentiers, la commune n’est propriétaire que du passage et non du fond. Quand ils sont utilisés, elle est obligée d’y assurer la sécurité du passage et de veiller à leur entretien. "Un sentier normalement ne s’entretient pas, il s’entretient normalement de lui-même, du pas de l’homme", rappelle le bourgmestre.

Mais que se passe-t-il quand un propriétaire en empêche l’accès et que le sentier devient alors invisible, faute d’entretien ? "Il n’a pas tous les droits, bien entendu. Mais à partir du moment où il détermine qu’il y a une prescription trentenaire et qu’il souhaite aller en justice, c’est son droit aussi, souligne-t-il encore. Mais si l’on sait qu’il était parfaitement praticable et utilisé quand on a fait l’inventaire, on ordonne bien entendu de rouvrir le sentier". Pour le dossier du sentier 74, dans lequel la commune est aussi partie prenante, Emmanuel Burton se réfère à la décision du juge. Mais il rappelle aussi que, dans ce secteur, le maillage est assuré par d’autres sentiers. Ce qui n’est pas l’avis de "Sentiers Libres".