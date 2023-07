Villers-la-Ville : 5 représentations supplémentaires de "Lucrèce Borgia" programmées en août

Les organisateurs de "Lucrèce Borgia", le spectacle d’été de l’abbaye de Villers-la-Ville, annonce qu’elle programme 5 nouvelles représentations entre le 8 et le 12 août. Les réservations sont déjà possibles sur le site internet de l’évènement.

Avec la météo pluvieuse des deux dernières semaines, l’organisation du spectacle a été relativement chamboulée. "Sur 13 représentations programmées en juillet (à partir du 13 juillet), 4 représentations ont dû être annulées et reportées à cause de la pluie. Et fait rare, les représentations reportées au dimanche n’ont pas pu être données par cause de pluie !", peut-on ainsi lire dans un communiqué. On peut également y lire que, sur les dix dernières années, 2 à 3 représentions en moyenne ont été reportées (avec un record de 9 représentations en 2011).

Dans le cadre des annulations à cause des intempéries, la philosophie est de proposer une nouvelle date aux spectateurs, ou un remboursement, au choix. Jusqu’à présent, 8000 spectateurs ont déjà assisté au spectacle en plein air de Villers-la-Ville, et 14.000 places ont été réservées.