Ville-Haute de Charleroi : quelques semaines de patience et les premières rues seront libérées

Encore une bonne année de patience et de bruit à la Ville-Haute de Charleroi. Le chantier colossal est en train de transformer le quartier. Les nouveaux espaces commencent à apparaître. Au grand soulagement des commerçants qui ne voient plus beaucoup de clients passer. Et pourtant, ceux qu’on croise ce matin disent tous que ces travaux étaient nécessaires.

"On voit que le bas du boulevard Bertrand est globalement terminé. La rue de la Régence et le rond-point du boulevard Janson prennent forme. On doit poser les asphaltes mais on attend la météo. Un peu plus de chaleur et surtout moins de pluie," explique le bourgmestre Paul Magnette. D’ici quelques semaines, certaines rues seront rouvertes à la circulation même si pour l’instant c’est difficile à imaginer vu l’ampleur du chantier. Anne Meessen coordonne ce vaste chantier pour la ville de Charleroi. Elle confirme l’ampleur du travail. "Septante ouvriers travaillent dans les rues la Ville-Haute. C’est un budget de 43 millions d’euros donc c’est un chantier d’ampleur qui occupe une grosse partie de la ville."

On compte donc sur des ouvertures partielles de la circulation au printemps. Mais pour les gros travaux comme ceux du palais des expos. Il faudra attendre l’été 2023.