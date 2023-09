Ville haute de Charleroi : 35 demandes d’exploitation de terrasse déjà introduites

Dans quelques jours, à l’occasion des fêtes de Wallonie, Charleroi inaugurera la nouvelle ville haute. Les titanesques travaux de rénovation sont à présent pratiquement tous terminés.

Parmi les lieux emblématiques qui ont connu un lifting complet : les deux places de la Ville Haute. La place Charles II rebaptisée Place Vauban et la très vaste Place du Manège. Les nouveaux aménagements urbains laissent une place plus qu’importante à la mobilité douce. Des trottoirs XXL pour la circulation piétonne et qui permettront également aux établissements Horeca de développer leurs terrasses.

Les restaurateurs de la place du manège accueillent donc cela avec soulagement. 35 dossiers de demande d’exploitation d’une terrasse à la ville haute ont d’ores et déjà été introduits auprès des services de la Ville. D’autres, par contre, préfèrent encore attendre un peu avant d’installer une terrasse. Notamment pour des questions de sentiment d’insécurité pour les clients. D’autres s’interrogent plutôt sur le manque de parking.

Et s’ils ont hâte, pour la plupart, de déployer leur terrasse, les commerçants de la place du manège et de la place Vauban attendent également le retour du marché dominical avec impatience. Le plan d’implantation du marché est en cours d’élaboration et sera présenté au mois d’octobre.