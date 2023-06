Ville de Bruxelles : les Engagés demandent la suspension de l’échevine PS Lydia Mutyebele

Dans un communiqué de presse, l’échevine répond que l’Asbl Espoir et futur qui a obtenu le subside aujourd’hui controversé "existe depuis 2009 et se bat pour la scolarité des enfants en RDC. L’ASBL a participé à l’appel à projets ouvert à la cellule solidarité internationale".

L’ASBL n’est plus domiciliée chez moi depuis 2021

Elle ajoute : "Je rappelle que je n’ai jamais exercé la compétence de la solidarité internationale. Je n’ai d’ailleurs jamais eu de fonction ou fait partie du conseil administratif de cette ASBL. L’ASBL en question n’est plus domiciliée chez moi depuis 2021, c’est-à-dire, bien avant l’octroi du subside, mais est toujours présidée par ma sœur qui y est impliquée bénévolement depuis des années."

"Après une procédure administrative avec un jury et un classement, 29 projets ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel et ont été validés par le Collège et le Conseil Communal à l’unanimité", précise encore l’échevine. "Concernant l’ASBL Espoir et futur, un subside à hauteur de 8000 euros (pour un projet d’un total 22.714,16 euros) pour l’achat de matériel scolaire pour une école à Kinshasa a été accordé."

L’échevine conclut : "Je suis issue du monde associatif, cela fait partie de mon parcours, c’est d’ailleurs qui a éveillé ma conscience politique et j’en suis très fière. Je considère que c’est ce qui me permet d’avoir ma place et une certaine légitimité dans ma fonction d’échevine de l’égalité des chances de la Ville de Bruxelles."