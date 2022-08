Ville de Bruxelles : le nouveau plan de circulation du Pentagone entre en application le 16 août (cartes)

Un nouveau plan de circulation dans le centre de Bruxelles entrera en vigueur le 16 août prochain, comme annoncé depuis plusieurs mois.

Ce schéma adopté par le conseil communal de la Ville le 21 février dernier vise à faire du Pentagone une "zone apaisée". Il réduira le trafic de transit dans les zones animées et résidentielles du centre-ville et donnera plus de place aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics.