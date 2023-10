Ville de Bruxelles : des protections hygiéniques gratuites dans toutes les écoles secondaires

Des animations ont été organisées par des infirmières dans les classes des écoles pilotes pour informer tous les élèves sur les menstruations et l’appareil génital féminin. Un plus non négligeable pour Louise, 15 ans : "ça enlève en peu le tabou. Du coup même les mecs, tout le monde est informé et c’est important aussi".

Comme le rappelle Lilou, 18 ans, les menstruations concernent à peu près un être humain sur deux. La mise à disposition des protections gratuites concerne environ 51% des 15.000 élèves du secondaire à la Ville de Bruxelles.