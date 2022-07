Ville basse d'Eupen, un an après les inondations : entre habitations abandonnées, rénovations et espoir pour l'avenir

Plus loin, le club de tennis fonctionne, mais avec 5 terrains en moins et le hall dévasté. Mais il va être rénové, confirme Luc Xhardez, président: "Dans notre malheur, nous allons profiter d'infrastructures exceptionnelles qui seront, d'un point de vue énergétique, au top niveau. Toutes nos installations ainsi que les vestiaires vont être tout à fait rénovés."

Autant de rénovations financées par les assurances et la Communauté germanophone, laquelle a déjà versé à la Ville d'Eupen 25 millions d'euros pour la réfection de ses infrastructures.

L'espoir de créer quelque chose d'encore meilleur

De son côté, la bourgmestre, Claudia Niessen, reste malgré tout optimiste pour l'avenir de sa commune: "Je suis quand même optimiste parce qu'on se dit que dans cette catastrophe, on peut aussi voir une chance de reconstruire autrement et de créer des espaces autrement qu'auparavant. On peut aussi profiter de la situation en tant que ville, vu que notre infrastructure est fort touchée, pour créer une infrastructure durable, avec un CO2 neutre. Produire aussi de l'énergie. Donner plus d'espace aux parcs, au vert. Dans les rues qui ont été détruites, on peut créer des pistes cyclables, donner plus d'espace aux piétons (...) Moi, j'ai vraiment l'espoir de créer quelque chose d'encore meilleur qu'auparavant, quelque chose d'adapté au changement climatique, où les gens savent bien vivre dans leur environnement, avec un contexte qualitatif et aussi l'esprit de vouloir vivre ensemble dans la ville basse."