Unai Emery fait briller Villarreal sur le toit de l'Europe, depuis son arrivée en terre valencienne à l'été 2020. L'ex-coach du PSG a remporté l'Europa League la saison dernière, et voilà son sous-marin jaune en demi-finale de la Ligue des Champions, après avoir éliminé le Bayern. Un deuxième exploit après s'être payé la Juve au tour précédent.

Après le partage de ce mardi soir à Munich, Emery est resté très mesuré dans ses propos : "C'est un sentiment extraordinaire, ça n'a pas été facile pour nous. Nous ne sommes pas ici pour qu'on dise que nous sommes gentils, que nous sommes sympathiques, un petit village comme celui d'Astérix et Obélix, non, non, non ! Notre but avant ce match, ce n'était pas de donner un bonne image de nous, c'était de nous qualifier".

Des propos sobres et réfléchis loin des déclarations tapageuses d'avant match de Julian Nagelsmann, le coach du Bayern, qui s'était incliné 1-0 au match aller :"Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une : nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça. Quand on a perdu un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous".