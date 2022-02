Villarreal et la Juventus se quittent sur un partage, Vlahovic buteur après 33 secondes pour sa 1ère

Villarreal et la Juventus ne sont pas parvenus à se départager en match aller de ces seizièmes de finale et se sont quittés sur le score de 1-1.

Le premier but a été inscrit très rapidement par La Juventus, plus précisément par le jeune prodige serbe Dusan Vlahovic, qui découvrait la Ligue des champions et qui a marqué son premier but en C1 après seulement 33 secondes de jeu.

Vlahovic (22 ans) a été lancé en profondeur par Danilo sur le premier ballon pour la Juve, et a enchaîné un contrôle de la poitrine et une frappe croisée du droit qui est venue effleurer le poteau droit de Geronimo Rulli avant d’entrer dans la cage.

Le but égalisateur est tombé à la 66e minute de jeu par Dani Parejo, un très joli but à la suite d'un tout aussi bel assist d'Etienne Capoue. Le score n'a plus évolué par la suite.