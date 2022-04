Villarreal - Bayern : le Bayern aurait tort de sous-estimer le sous-marin jaune (LIVE Commenté 21h)

Chaque saison de Ligue des champions compte son invité surprise au stade des quarts de finale et l'édition 2022 ne déroge pas à la règle. Villarreal n'a pas volé son billet pour le Final Eight européen. En s'extirpant d'un groupe dense composé de Man Utd, l'Atalanta et les Young Boys, les garçons d'Unai Emery ont prouvé que l'Espagne pouvait rayonner au-delà des trois grands du pays et de l'épouvantail qu'est le FC Séville. En huitième de finale, ils ont réussi la performance de ridiculiser la Juventus dans son stade. Cette formation espagnole est solide et le Bayern est prévenu. Les Bavarois sont cependant en vitesse de croisière : ils ont non seulement démoli leur voisin autrichien de Salzbourg au retour (7-1), mais ont définitivement pris le large en Bundesliga, où Dortmund ne pourra les rattraper que par miracle. Tout semble réserver au Rekordmeister une place parmi le carré final. Reste à confirmer les pronostics.