" Villa Dolorosa " au PBA de Charleroi le 1/04

" Qu’est-ce que j’peux faire ? J’sais pas quoi faire " pourrait être la rengaine des enfants de la famille, dénommée ironiquement Freudenbach (ruisseau de joie). Irina, Macha, Olga et Andreï doivent leurs prénoms à des parents russophiles admirateurs de Tchekhov. Dans leur monde au matérialisme effréné, ils semblent tous incapables de donner un sens à leur vie.

"Villa Dolorosa", est un " Tchekhov contemporain " de Rebekka Kricheldorf, une sorte de vaudeville existentiel décrivant une réalité sociale qui nous concerne drôlement.

La Première vous offre deux places pour le vendredi 1er avril 20h au Palais des Beaux-Arts (PBA) de Charleroi.

